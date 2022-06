Palermo: tavolini e sedie distrutti da un cavallo imbizzarrito

di Manuela 10 Giugno 2022

Tutto è successo ieri mattina a Palermo, in pieno centro, più precisamente in corso Vittorio Emanuele: un cavallo imbizzarrito ha distrutto tavolini e sedie di bar e locali, ferendo anche una persona.

Alla fine, dopo tutto il caos provocato, una pattuglia della Polizia municipale è riuscita a fermare l’animale spaventato in piazza Marina. Successivamente, una volta messo in sicurezza il cavallo, è stato identificato il proprietario, un residente di Palermo di 53 anni: per lui è subito partita una multa in quanto non aveva utilizzato il cavallo assegnato alla sua carrozza.

Ancora da chiarire nei dettagli la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe stato scatenato da un turista ubriaco. Questi in piazza Vigliena avrebbe colpito un primo cavallo attaccato a una carrozza. Questo cavallo si sarebbe innervosito e, muovendosi, avrebbe urtato un secondo calese, scatenando la reazione del secondo cavallo: è questo che si è imbizzarrito e ha iniziato a correre a rotta di collo travolgendo tutto nella sua corsa scatenata.

Prima vittima della fuga del cavallo è stata un’auto dei Carabinieri, poi l’equino ha iniziato a correre lungo corso Vittorio Emanuele, prima distruggendo tavoli e sedie dei dehors e poi finendo col travolgere anche un uomo di 38 originario del Bangladesh. Quest’ultimo è stato immediatamente soccorso e trasportato al Policlinico dove gli sono state diagnosticate diverse escoriazioni e anche una frattura alla spalla.

