Ittiri: cavallo si aggira fra le corsie di un supermercato

A Ittiri, in Sardegna, in un supermercato è stato avvistato un cliente insolito: un cavallo si aggirava fra gli scaffali.

di Manuela 7 Aprile 2022

Un cavallo entra in un supermercato e… No, non è l’inizio di una barzelletta, bensì quanto accaduto realmente in un supermercato di Ittiri, in provincia di Sassari, in Sardegna.

Come si evince dal video che lo ritrae, all’Eurospin di Ittiri, ad un certo punto si sono levate grida di stupore: un cavallo passeggiava tranquillamente fra le corsie del supermercato.

Secondo le prime ricostruzioni, il cavallo, spaventato dal temporale che imperversava nella zona, era scappato dalla scuderia dove stava di solito. Mentre il proprietario, un ragazzo della zona, lo cercava dappertutto, ecco che l’equino, confuso forse dai tuoni, si era prima avvicinato all’Eurospin e poi era entrato dalle porte automatiche.

Una volta dentro, il cavallo ha cominciato a gironzolare tranquillo fra le corsie. Nel video il cavallo appare abbastanza tranquillo, quasi come se stesse curiosando fra gli scaffali. Poi, sotto gli occhi increduli degli astanti, è transitato dalle casse, ha lasciato un “ricordino” e poi è uscito nel parcheggio.

Alcuni residenti, che lo hanno riconosciuto subito, hanno spiegato che è un cavallo molto buono e mansueto, abituato alla presenza dell’uomo. Per questo è rimasto tranquillo per tutto il tempo. Il proprietario è poi stato subito rintracciato.

Non è certo la prima volta che succede una cosa del genere. Qualche tempo fa un cavallo era entrato in un McDonald’s del Regno Unito, mentre negli Stati Uniti era stata avvistata una mucca in auto in coda al drive-thru sempre di un McDonald’s.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]