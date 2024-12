Pandoro del supermercato: ecco i migliori per la classifica di Altroconsumo

Quali sono i migliori pandoro acquistabili al supermercato? La classifica, come di consueto, è stata creata da Altronconsumo: non mancano le sorprese.

Pare quasi un obbligo morale: dopo la classifica dei migliori panettoni del supermercato pare giusto accontentare anche lo schieramento rivale, e fare lo stesso con il pandoro. Il giudice, ancora una volta, è Altroconsumo: le sorprese non mancano.

Un’occhiata alle norme operative, prima di buttarci nella ciccia della classifica: la graduatoria ha preso in esame solo i pandori classici, quindi sono esclusi quelli al cioccolato o con altre farciture tipiche del Natale. Altroconsumo ha redatto il proprio giudizio analizzando alveolatura, colore, profumo, cottura. Vien da sé, poi, che tutti i protagonisti della prova devono essere acquistabili dagli scaffali dei supermercati.

La valutazione è, come di consueto, avvenuta attraverso due fasi: una prima in laboratorio, necessaria a testare qualità degli ingredienti e della lavorazione e a individuare eventuali irregolarità; e una seconda consistente nella doverosa prova d’assaggio.

La classifica di Altroconsumo (e c’è anche Barbieri)

L’alloro del primo posto assoluto va a un grande classico: il pandoro tradizionale Bauli, con la sua iconica confezione conica puntualmente riciclata come elmetto da cavaliere. I test di Altroconsumo gli hanno assegnato 72 punti, equivalenti a un giudizio di “qualità ottima”, mentre il prezzo medio è di 7,38 euro per la confezione da un chilo.

Medaglia d’argento per casa Paluani, che registra 67 punti con un giudizio di buona qualità e un prezzo medio di 6,70 nella confezione in vendita da un chilo di prodotto. Al terzo posto del podio, poi, c’è il Motta secondo Bruno Barbieri (che ha performato decisamente meglio rispetto alla controparte dedicata al team panettone): 67 punti, con un prezzo che tuttavia finisce per occupare gli strati più alti della classifica (16 euro per la confezione da 800 grammi).

Al quarto posto la prima vera sorpresa, e cioè un pandoro del discount: si tratta della linea Pasticceria del Centro di casa MD Discount, che batte la concorrenza con 66 punti e un prezzo di 6,28 euro per la confezione da 900 grammi. A metà classifica segue il pandoro Balocco, 66 punti complessivi e prezzo di 6,84 euro per la confezione da un chilo; e il Maina, 65 punyi e tprezzo di 7,40 euro per la classica confezione da un chilo.

A chiudere il settimo e l’ottavo posto troviamo rispettivamente il pandoro a marchio Carrefour, con 64 punti e un prezzo decisamente competitivo di 5,54 euro per un chilo di prodotto; e l’originale di casa Melegatti che chiude con 62 punti e un prezzo complessivamente un poco sopra la media (7,14 euro al chilo).