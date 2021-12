Pandoro: Chiara Ferragni fa discutere per come mette lo zucchero a velo

Chiara Ferragni è recentemente apparsa in una promozione su Instagram dove metteva lo zucchero a velo sul pandoro in modo discutibile.

di Luca Venturino 11 Dicembre 2021

Pandoro e zucchero a velo, istruzioni per l’uso: versare il contenuto della bustina nel sacchetto di plastica e sbatterlo con la furia di mille soli, sfogandosi di tutto il nervoso accumulato durante l’anno. A meno che non siate Chiara Ferragni: in tal caso potrete farlo calare dolcemente utilizzando un colino.

Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? pic.twitter.com/h9yMEtPG9z — Signor Distruggere (@SirDistruggere) December 11, 2021

Tutto nasce da una promozione di Instagram, dove per l’appunto la Ferragni decora un pandoro con perizia ineccepibile. Inutile dire che il popolo internettiano è insorto nel nome della tradizione, criticando più o meno aspramente l’influencer. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro. Non accetto alternative”, scrive un utente sul proprio Twitter. La vicenda ha coinvolto anche profili verificati come quello del Signor Distruggere, che chiede con malcelato favoritismo ai propri follower “Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale?”

E le sorprese non finiscono qui: gli utenti più attenti ai dettagli hanno notato che la forma di pandoro, da cui in teoria dovrebbe mancare la fetta che l’influencer ha sul piatto, è ancora integra. Evidentemente il suo potere di rigenerare pizza e altri alimenti (che è riuscita anche a passare ai suoi figli) si è trasmesso anche verso i dolciumi. Miracolo del Natale!