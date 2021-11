Chiara Ferragni: il figlio Leo eredita il potere materno della “pizza rigenerante”

di Manuela 18 Novembre 2021

A quanto pare il potere della pizza rigenerante di Chiara Ferragni è ereditario: anche il figlio Leo lo ha. È la stessa Ferragni a scherzare sulla questione, postando su Instagram una foto dove si vede il piccolo Leone seduto davanti a una pizza integra mentre addenta una fetta di pizza.

Chiara Ferragni scrive: “Leo got the pizza regeneration power from his mama”, cioè “Leo ha il potere di rigenerazione della pizza della mamma”. Si tratta di uno scherzo che riguarda una polemica sorta tempo fa sul web.

Praticamente all’epoca la Ferragni aveva postato una foto dove mangiava una pizza. Nulla di strano se non fosse che la pizza nel piatto era integra, mentre in mano la moglie di Fedez aveva una fetta.

Ovviamente il web subito insorse: come era possibile che nel piatto ci fosse una pizza integra quando in mano aveva una fetta di pizza? Forse che la pizza si era rigenerata da sola?

Il web, si sa, ama le facili polemiche. Fermarsi a riflettere che magari esistono programmi come Photoshop che permettono di fare meraviglie o che, come spesso accade, si lasci la pizza integra per fare una bella foto e si rubi nel contempo la fetta di pizza di qualcun altro, non erano concetti concepibili. Meglio parlare di pizza rigenerante.

La stessa Ferragni aveva colto la palla al balzo e aveva cavalcato l’onda dell’ironia: dopo la pizza rigenerante, era arrivata la carbonara rigenerante. Poi era stata la volta di un’altra sorella Ferragni mostrare una pizza rigenerante, ma ecco che adesso, con ironia, Chiara Ferragni mostra anche il potere rigenerante del figlioletto Leo.

La cosa curiosa è che, ancora a distanza di tempo, ci sono parecchi commenti sgomenti del tipo “Ma se ha una fetta di pizza intera, perché la pizza nel cartone è tutta intera?”. Su dai, non avete mai rubato una fetta di pizza altrui approfittando di un attimo di distrazione dei commensali vicini?