Panetti con mix di semi biologici di Pam Panorama: richiamo per rischio chimico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Panetti con mix di semi biologici di Pam Panorama a causa di un rischio chimico. La data effettiva dell’avviso di richiamo è quella del 26 novembre 2020, ma sul sito l’allerta è stata pubblicata il giorno dopo.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Panetti con mix di semi – biologici, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Pan Panorama S.p.A. Invece sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Ellegi Srl con sede dello stabilimento in via del Lavoro 18 a Gadesco Pieve Deimona (CR).

I numeri di lotto interessati dal richiamo sono:

14220, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2020

17220, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 novembre 2020

19520, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 dicembre 2020

In tutti i casi si parla dell’unità di vendita nella confezione da 180 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di semi di sesamo fra gli ingredienti che possono contenere ossido di etilene in quantità superiore ai limiti previsti dalla legge. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi se si hanno in casa i lotti sopra indicati conviene non consumarli.