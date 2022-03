Panificio Davide Longoni e CADMI lanciano un “biscotto solidale”

Il "biscotto solidale" del Panificio Davide Longoni e CADMI nasce per invitare a un momento di riflessione sulla violenza sulle donne.

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Dalla collaborazione tra il Panificio Davide Longoni e CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, ecco nascere il “biscotto solidale“, ossia un biscotto creato seguendo la bontà della torta sbrisolona e aromatizzato al bergamotto, il cui ricavato delle vendite sarà in parte devoluto alla causa di CADMI.

Il dolciume sarà acquistabile presso i negozi del Panificio e su cosaporto.it dal primo al quindici di marzo, e nasce dalla voglia (e dalla necessità) di trovare un momento di riflessione genuina sulla situazione della violenza sulle donne in tutte le sue forme: da quella più subdola o fisica a quelle più furtive e sovente trascurata come l’economica o istituzionale (è risaputo, ad esempio, che nella ristorazione l’essere donna è una difficoltà in più), facendo però particolare riferimento alla situazione nei settori della panificazione e della gastronomia. Il messaggio, rivolto a tutte le donne, è uno di ispirazione e rivalsa: “Puoi essere quello che vuoi!”.