Panini rustici, Rosette, Filoncino e Sandwich – Edna International: richiamo per rischio chimico

Sul sito Salute.gov è comparso un maxi richiamo di parecchi prodotti a marchio Edna International Gmbh, fra cui anche Panini rustici, Rosette, Filoncino e Sandwich: tutto a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è del 23 dicembre 2020, anche se sugli avvisi di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 22 dicembre 2020.

In tutti i prodotti interessati dal richiamo sia il marchio del prodotto che il nome del produttore è Edna International Gmbh, con sede dello stabilimento in Gollenhoferstrasse 3 a Zusmarshausen in Germania. Sugli avvisi non sono riportati né il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Questi sono i prodotti e i lotti coinvolti nel richiamo:

Confezione assortita di mini Rosette 4 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18/12/2020 e 15/06/2021, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 4 varietà

Confezione assortita mini Panini rustici 4 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27/12/2020 e 23/04/2021, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 4 varietà

Confezione assortita di Buongustaio 4 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 02/01/2021, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 4 varietà

Filoncino ai cereali extra-large: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16/12/2020 e 24/03/2021, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 120 grammi

Panino Kutscher: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25/02/2021 e 24/03/2021, unità di vendita in confezione da 40 pezzi per 80 grammi

Sandwich ai cereali: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18/12/2020 e 26/02/2021, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 90 grammi

Mix panini per prima colazione 4 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26/12/2020, unità di vendita in confezione da 25 pezzi per 4 varietà

Party Mix 5 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23/12/2020, unità di vendita in confezione da 30 pezzi per 5 varietà

Assortimento di panini speciali 4 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22/04/2021, unità di vendita in confezione da 100 pezzi

Confezione assortita di panini 5 varietà: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13/12/2020, 16/12/2020 e 01/01/2021, unità di vendita in confezione da 35 pezzi per 5 varietà

In tutti questi prodotti il motivo del richiamo riguarda il fatto che una parte dei semi di sesamo che sono stati usati o come ingrediente o come decorazione superano un valore limite imposto dall’UE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario. Inoltre questo valore limite è stato parzialmente superato nel caso delle sementi. Per motivi di protezione preventiva dei consumatori e per il fatto che gli standard europei non sono stati rispettati, ecco che si è reso necessario provvedere al richiamo per le date di scadenza e per i lotti interessati.

Nelle avvertenze viene sottolineato il possibile rischio per la salute dei consumatori e pertanto viene richiesto di non consumare i lotti sopra indicati e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.