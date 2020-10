Panino tondo Bakery: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti del Panino tondo Bakery (variante topping con cereali e semi e variante con grano saraceno e topping con cereali e semi) a causa di un rischio chimico. Sul sito le allerte sono state pubblicate il 29 ottobre 2020, tuttavia gli avvisi di richiamo risalgono al 27 ottobre 2020.

Il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e il nome del produttore è sempre lo stesso per entrambi i prodotti richiamati: Bakery S.p.A. con sede dello stabilimento in via Parri 130 a Cesena (FC).

Questi sono i dati dei prodotti richiamati:

1516 – Panino tondo 85g con grano saraceno e topping cereali e semi: lotto di produzione n. 17620, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 dicembre 2021, unità di vendita da 510 grammi

1517 – Panino tondo 110g con topping cereali e semi: lotto di produzione n. 14720, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 novembre 2021, unità di vendita da 660 grammi

Il motivo del richiamo, in entrami i casi, è la presenza di ossido di etilene (con allerta RASFF rif. 2020.3678). Come spesso accade ultimamente, anche in questo caso nelle avvertenze non c’è scritto nulla. Va da sé che se si hanno in casa i lotti sopra menzionati, non debbano essere consumati.