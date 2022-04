Paolo Griffa vende la sua dinamite, ma senza miccia di cioccolato

di Manuela 7 Aprile 2022

Sul suo account Instagram, Paolo Griffa, chef stellato del Petit Royal che ha appena aperto una pasticceria ad Aosta, ha fatto sapere che per rispetto e solidarietà verso l’Ucraina, ha deciso di togliere la miccia di cioccolato alle sue Eater Bomb e Dynamite.

Paolo Griffa, infatti, nella sua pasticceria, produce questi due prodotti ispirati alle buffe armi che si vedono nei cartoon. Lo chef spiega che la produzione di questi prodotti è già iniziata, ma vista la situazione attuale, hanno deciso che tutti i loro prodotti verranno venduti senza miccia, inclusa quella di cioccolato.

Per questo motivo ha pubblicato un video su Instagram dove lo si vede togliere la miccia ai suoi dolci. Lo chef ha poi aggiunto che lasceranno un apposito foro sia nelle Bomb che nella Dynamite dove poter inserire un fiore come messaggio di pace.

In un altro video, poi, si vede Paolo Griffa con una finta bomba in mano: al posto della miccia ha messo dei fiori gialli e azzurri per richiamare i colori della bandiera dell’Ucraina. Lo si vede poi lanciare questa bomba con i fiori: nella didascalia del video ricorda che non tutte le armi sono nate per nuocere. E fa l’esempio della polvere da sparo, nata per celebrare eventi religiosi e feste e poi trasformata in un’arma.

E rammenta a tutti che è l’uomo a dare un significato alle cose: per questo motivo chiede a tutti di lanciare un messaggio di speranza e pace.

