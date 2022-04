Papa Francesco indossa il grembiule rosso di PizzAut: “Che emozione incontrare il Santo Padre”

Nico Acampora e i suoi ragazzi hanno parcheggiato il proprio food truck in piazza San Pietro, dove hanno preparato le pizze per Papa Francesco e i poveri in Piazza San Pietro.

di Marco Locatelli 1 Aprile 2022

Papa Francesco con il grembiule rosso di PizzAut. I ragazzi autistici di PizzAut sono stati infatti ospiti al Vaticano alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo.

Nico Acampora e i suoi ragazzi hanno parcheggiato il proprio food truck in piazza San Pietro, dove hanno preparato le pizze ( la nuova “Il cantico delle creature”) per Papa Francesco e i poveri in Piazza San Pietro.

“Incontrare il Santo Padre ci ha regalato un’emozione fortissima – racconta Acampora – Ha voluto indossare il nostro grembiule, un simbolo di riscatto sociale per tutte le persone autistiche”.

“Esiste un’economia che mette l’uomo al centro e poi ne esiste una ‘di scarto’, che non lo considera. Bisogna decidere da che parte stare”, queste le parole del Papa, che ha invitato i ragazzi di PizzAut.

Non è la prima volta per i ragazzi di PizzAut a Roma: era già accaduto nell’estate del 2020, ma in quella occasione il food truck rimase in piazza Montecitorio per cucinare per i parlamentari e per l’allora presidente Giuseppe Conte.