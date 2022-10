Papa Francesco riceve in dono una bistecca di Chianina da 3 kg

Papa Francesco ha ricevuto in regalo una bistecca da ben 3 chilogrammi proveniente da Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

di Luca Venturino 13 Ottobre 2022

Ragazzi, va bene farsi promotori di un messaggio per un consumo più consapevole di carne – magari, perché no, arrivando anche a sostituirla o a dimenticarla del tutto – ma poi che fai se ti regalano una bisteccona di tre chili? Non accetti? Ci stiamo riferendo a quanto capitato a Papa Francesco, nella mattinata di oggi, giovedì 13 ottobre, ha ricevuto in regalo una bistecca di Chianina da parte di Maria Pavese, titolare della storica macelleria Giaccherini di Terranuova Bracciolini, piccolo Comune di appena 11 mila abitanti situato in provincia di Arezzo e celebre per la produzione di bistecche.

Pavese ha voluto consegnare di persona il particolarissimo presente al Pontefice, recandosi ovviamente nel cuore della Capitale, in Città del Vaticano. “Tutto è nato la domenica del Perdono di Terranuova, quando sono venuti a mangiare nel mio locale uno chef di un ristorante del Vaticano e un addetto alla sicurezza del Papa” ha raccontato a tal proposito Maria Pavese. “Hanno apprezzato il cibo e mi hanno chiesto di portarla a Papa Francesco”. E così è iniziato il suo pellegrinaggio, conclusosi proprio questa mattina con una visita a Papa Bergoglio. “Lui mi ha ringraziato, ha chiesto di me e della mia attività e mi ha salutato. È stato un momento indimenticabile”.