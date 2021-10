Papa Francesco sugli sprechi alimentari: “Scartare il cibo significa scartare le persone”

di Marco Locatelli 1 Ottobre 2021

In occasione della giornata contro gli sprechi alimentari, Papa Francesco usa parole forti in un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale: “Lottare contro la piaga terribile della fame vuol dire anche combattere lo spreco. Scartare cibo significa scartare persone. È scandaloso non accorgersi di quanto il cibo sia un bene prezioso e di come tanto bene vada a finire male”.

Guardando al nostro Paese possiamo però tirare un piccolo sospiro di sollievo: secondo una recente indagine, in Italia si spreca circa mezzo kg di cibo a testa ogni settimana: è il risultato più basso tra i membri del G8.

Pochi giorni fa – sempre in merito al tema cibo – durante un’udienza nell’Aula del Sinodo, il Papa usò parole altrettanto forti riferendosi a chi in Vaticano si lamenta del cibo non cotto bene.

Tra l’altro – è notizia dello scorso gennaio – il Papa è stato costretto a mettersi a dieta: il pontefice dovrà infatti perdere almeno 7-8 kg per cercare di evitare di sottoporsi a un intervento chirurgico a causa della sciatalgia che lo affligge da anni.