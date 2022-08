Papua Nuova Guinea, il governo annuncia il ministro del caffè: è il primo al mondo

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

La Papua Nuova Guinea avrà un ministro del caffè, il cui obiettivo – e qui citiamo direttamente le parole del Primo Ministro James Marape – sarà “caffè, caffè e ancora caffè”. L’onore e l’onore è stato conferito a Joe Kuli, che di fatto passerà alla storia come primo al mondo della sua particolarissima categoria. La sua nomina, però, non dovrebbe sorprendere: il caffè è di fatto il secondo prodotto agricolo del Paese in questione (il primo, per i curiosi, è l’olio di palma), tanto da rappresentare il 27% delle esportazioni complessive del settore primario e contribuendo al 6% del PIL nazionale.

Di recente, considerando il tasso di inflazione che un po’ in tutto il mondo sta scavalcando record storici con grande (e preoccupante) agilità, vi abbiamo raccontato di come negli Stati Uniti trovare una tazzina al prezzo di cinque dollari sia ormai la norma; e di come anche nel nostro caro vecchio Stivale i rincari alle materie prime, gli aumenti delle bollette e la morsa della siccità siano ormai prossimi a determinare un aumento di quello che, per molti italiani, è un rito sacro. Interessante notare, tuttavia, che secondo un rapporto di Rabobank citato dal Journal, la spesa nei coffee shop (negli Stati Uniti, beninteso) è aumentata dell’1,9% a giugno rispetto allo stesso periodo del 2021 – indizio che il caffè d’asporto sia ormai da intendere come una sorta di lusso abbordabile che i consumatori ancora scelgono di concedersi, nonostante la necessità di stringere la cinghia.