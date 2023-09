Paradiso, il Miglior bar del mondo, si sposta temporaneamente a Londra

Avete presente Paradiso? Il Miglior bar del mondo per la The World’s 50 Best Bars? Ebbene, si sposterà temporaneamente da Barcellona a Londra

di Manuela Chimera 6 Settembre 2023

Secondo la guida The World’s Best Bar, attualmente il Miglior bar del mondo è il Paradiso di Barcellona. Ebbene: pare che il bar abbia deciso di trasferirsi temporaneamente, per soli due giorni, a Londra. A dare la notizia ufficiale è stato il locale Punch Room della London Edition, che ospiterà il bar per due serate.

Paradiso va in trasferta a Londra

Paradiso è entrato nella storia del settore quando è diventato il primo bar al di fuori di Londra o New York ad aggiudicarsi il titolo di Miglio bar nella lista dei The World’s 50 Best Bar.

Avevamo parlato qui del perché il bar fosse riuscito ad arrivare al primo posto di questa classifica. Solo che adesso, per sole due notti, più precisamente il 16 e il 17 settembre prossimi venturi, ecco che Paradiso si trasferirà armi e bagagli nella capitale del Regno Unito per una collaborazione con la Punch Room di Fitzrovia.

In pratica Paradiso porterà cinque drink esclusivi del suo nuovo menu di cocktail dal titolo “Evolution”, drink che verranno serviti insieme al nuovo menu “Lights” di Punch Room. Questi i drink proposti da Paradiso, con tanto di ingredienti:

Evolution Negroni: Whisky, Campari, Cocco, Manino Rosso, Amaro Lucano e chai

Tesla: Gin, rum, camomilla, Mancino Bianco, lemon verbena, hierba, sciroppo di mate e Top Perrier

Copper: Whisky, carciofo, Mancino Secco, Amaro Lucano, acqua di rose e aloe vera

Flemming: Tequila Blanco, Mancino Secco, pompelmo, birra, Thai milk e Top Perrier

The Cloud: Mezcal, ibisco, Amaro Lucano, Fino Sherry e peperoncini verdi

Il menu Evolution è stato ideato dalla mente di Giacomo Giannotti, il proprietario e il fondatore di Paradiso (già, proprio così: il Miglior bar del mondo è di proprietà di un italiano!), con la collaborazione di tutto il resto del team del bar. Secondo quanto riferito in un comunicato stampa ufficiale, questo il menu Evolution vuole rappresentare idealmente la “crescita e il progresso dell’umanità come collettivo”. Per questo motivo i cocktail traggono ispirazione da alcune delle scoperte e delle invenzioni più significative della storia umana, fra cui la ruota, l’elettricità e anche la scrittura.

Invece, per quanto riguarda le bevande del menu Lights di Punch Room che verranno servite insieme a quelle del Paradiso, ecco che avremo: