The World’s 50 Best Bar 2022: come vedere la premiazione

Vuoi vedere la premiazione dei The World's 50 Best Bar 2022? Ecco dove e quando guardarla online.

di Manuela 3 Ottobre 2022

Prima di tutto, prendere nota della location: quest’anno la premiazione dei The World’s 50 Best Bar 2022, sponsorizzata da Perrier, si terrà niente meno che a Barcellona. L’annuncio dei vincitori verrà dato il 4 ottobre alle ore 20.15, ora locale. Ma come vederla?

Semplice: la premiazione verrà trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo sui canali YouTube e Facebook di 50 Best. È la prima volta che la cerimonia di premiazione dei The World’s 50 Best Bar si sposta da Londra per andare a Barcellona. La location è quella della Cupula de las Arenas.

Per festeggiare l’evento, Escolà, società di distribuzione di bevande con sede a Barcellona e partner della manifestazione, ha deciso di organizzare una cocktail week fra il 1 e il 9 ottbore: sono 96 i bar e 53 gli hotel coinvolti. Qui i visitatori potranno acquistare un braccialetto che permetterà loro di ricevere un cocktail scontato nelle sedi aderenti all’iniziativa.

Questi gli eventi in programma: