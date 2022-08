Parco Agrisolare, pubblicato il bando sul sito del Mippaf: in ballo 1,5 miliardi di euro

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Passi avanti per la realizzazione dell’ambizioso Parco Agrisolare, progetto che prevede l’installazione dei pannelli solari sulle coperture delle stalle e dei capannoni delle aziende agricole in modo da permettere alle aziende del settore di avviarsi verso un sentiero più sostenibile senza tuttavia sottrarre del prezioso spazio alle colture. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco che sul sito del Mipaaf sono apparse le modalità di presentazione delle domande di accesso al bando, in linea con le direttive fornite nel decreto firmato dal Ministro Stefano Patuanelli.

Alla misura sono stati destinati 1,5 miliardi di euro nell’ambito dell’omonima misura Pnrr, e l’obiettivo finale – come già anticipato – è quello di promuovere la sostenibilità, la resilienza e l’efficienza energetica della filiera senza però comprometterne la competitività. “Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro” si legge in una nota del Mipaaf “mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli”. Importante notare, in questo contesto, che un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive sarà destinato al finanziamento di progetti nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Segnaliamo, infine, che le domande di accesso agli incentivi dovranno necessariamente essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. accessibile dall’Area clienti: il caricamento delle proposte potrà essere effettuato dalle ore 12 del 27 settembre fino alla stessa ora del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino all’esaurimento delle risorse disponibili.