Parigi: il ristorante dell’hotel Les Bains riapre, ma si mangia nella piscina e nelle suite

Soluzioni alternative e dove trovarle: potrebbe essere questo il titolo di questo articolo. Questo perché a Parigi il ristorante dell’hotel Les Bains ha riaperto i battenti, ma collocando i tavoli per cene private in location a dir poco insolite come la piscina, le suite o anche sulla pista del nightclub.

L’hotel Les Bains è un famoso cinque stelle della capitale francese. L’hotel al momento è chiuso, nel senso che almeno fino a novembre non accetterà prenotazioni. In pratica non si potrà soggiornare al Les Bains. Tuttavia a settembre la proprietà ha deciso di riaprire il suo ristorante Roxo, ma aggiungendo un dettaglio stravagante: sarà possibile mangiare in alcuni spazi dell’hotel al momento vuoti a causa dell’assenza di clienti, come, per l’appunto, la piscina, le suite o anche il nightclub.

Prenotando tramite il programma Les Bains Confidentiels ecco che si potranno organizzare cene private in posti strani dell’hotel:

piscina (opportunamente svuotata)

suite con relative terrazze

Salon Chinois (si tratta di un salotto dotato di camino)

pista da ballo del nightclub

D’altra parte i ristoranti devono trovare spazi dove possono per via delle misure di distanziamento anti Coronavirus che hanno ridotto il numero dei posti a sedere. E se qui da noi si ampliano i dehors (anche se adesso che arriva l’inverno e la brutta stagione, bisogna vedere come ci si potrà organizzare), ecco che a Parigi si aggiungono posti a sedere in piscina o sulla pista da ballo.