Parma, sequestrati 200 chili di funghi raccolti illegalmente

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Pioggia e umidità hanno fatto fiorire fitti grappoli di delizie nei boschi nostrani; e con loro anche i golosi che non vedono l’ora di metterci su le mani. Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri Forestali di Parma si sono dedicati con perizia a controlli nell’intero territorio provinciale, concentrandosi in particolare sulle raccolte di funghi non regolari: il rischio, infatti, è che con lo scatto della cosiddetta “corsa al Porcino” i numerosi(ssimi) raccoglitori non autorizzati vadano disattendere le norme che di fatto regolano il prelievo, finendo così per danneggiare il patrimonio naturale locale.

Stando a quanto trapelato dai rapporti redatti dalle forze dell’ordine negli ultimi giorni sono stati sequestrati circa 200 chilogrammi di funghi ed elevate sanzioni per un importo totale di oltre 3 mila euro; sanzioni che di fatto spaziano alla raccolta in orario non consentito, al superamento del quantitativo giornaliero massimo fino alla sopracitata raccolta senza regolare autorizzazione. Gli stessi Carabinieri Forestali hanno assicurato che, nonostante le loro attività di controllo si sono particolarmente intensificati in questi ultimi giorni, queste continueranno per l’intera stagione autunnale.

“I funghi rappresentano un importante elemento per il corretto equilibrio dei boschi” si legge in una nota diramata dai militari. “La raccolta deve essere improntata a criteri di tutela e di rispetto per la risorsa naturale. Esistono norme nazionali, regionali e locali che regolano le modalità di raccolta, sia a tutela dell’ecosistema, sia a tutela di alcuni aspetti sanitari. Non va dimenticato infatti che tra i funghi vi sono specie velenose mortali”.