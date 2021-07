Parmigiano Reggiano Dop: nuova edizione di Caseifici Aperti

Parmigiano Reggiano Dop ha annunciato che si terrà la nuova edizione di Caseifici Aperti2021. Le date sono (pandemia permettendo, si intende) quelle di sabato 11 e domenica 12 settembre 2021. Inoltre Caseifici Aperti farà anche parte del programma 2021 di Settembre Gastronomico, la manifestazione organizzata dal Comune di Parma per il progetto Parma City of Gastronomy dedicata alle eccellenze del territorio.

Sia curiosi che esperti del settore potranno partecipare alle visite guidate nei caseifici e nei magazzini di stagionatura, nonché negli spacci aperti. Inoltre verranno organizzati eventi per bambini e degustazioni. Qui potrete scoprire come viene prodotta una forma di Parmigiano Reggiano, la cui ricetta è rimasta immutata nel corso del tempo.

Il tutto avverrà nel totale rispetto delle norme anti Covid-19, in particolar luogo distanziamento sociale e misure anti-contagio. Ma come fare per partecipare a Caseifici Aperti? Semplice: basterà andare sul sito parmigianoreggiano.com e accedere all’apposita area di Caseifici Aperti. In realtà al momento ancora non c’è l’elenco dei caseifici aderenti all’iniziativa, ma il Consorzio ha fatto sapere che tale lista sarà ben presto disponibile (con tanto di orari di apertura, modalità di accesso e attività).

Ma in questa edizione 2021 di Caseifici Aperti ci sarà anche un’altra novità. Sempre sabato 11 e domenica 12 settembre nell’area del campovolo di Reggio Emilia si terrà un vero e proprio festival dedicato al Parmigiano Reggiano con tanto di animazioni per i piccini, musica, sport e performance artistiche.