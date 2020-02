Parmigiano Reggiano: sul nuovo sito istituzionale è possibile prenotare le visite in caseificio

Parmigiano Reggiano ha lanciato il suo nuovo sito istituzionale. Fra le tante novità proposte la più interessane è quella relativa alla possibilità di prenotare le visite in caseificio direttamente dal sito, sfruttando un tool apposito.

Il sito del Parmigiano Reggiano racconta, ovviamente, la storia dei questa Dop, sottolineando come oggi venga prodotta esattamente come nove secoli fa. Si usa sempre gli stessi ingredienti, latte, sale e caglio e si utilizza ancora la stessa tecnica di produzione, seppur con qualche piccola modifica legata al normale progresso tecnologico.

Tuttavia la novità più golosa di questo sito è che da adesso potranno essere prenotate online le visite nei caseifici. Basta andare sulla pagina “Prenota una visita” che si trova nella sezione I Caseifici. Qui si può cercare il caseificio che ci interessa di più (c’è anche una mappa interattiva) e prenotare la nostra visita (un’esperienza sempre interessante in quanto viene spiegata la modalità di realizzazione e di stagionatura delle forme, con visita ai diversi locali di produzione).

In realtà questo strumento è utile anche per chi fa parte del Consorzio Parmigiano Reggiano, non solo per i visitatori: i membri del Consorzio, infatti, avranno a disposizione una sorta di agenda digitale aggiornata in modo da controllare le prenotazioni.