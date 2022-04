Pasqua 2022: il 39% degli italiani mangerà carne di agnello

In questa Pasqua 2022 Coldiretti prevede che il 39% degli italiani (circa 4 su 10) mangeranno carne d'agnello, il che va bene per la filiera.

di Manuela 13 Aprile 2022

Cosa mangeranno in questa Pasqua 2022 gli italiani, oltre che colombe e uova di cioccolato? Coldiretti non ha dubbi: il 39% degli italiani mangerà carne di agnello.

In pratica quasi 4 italiani su 10 metteranno in tavola a Pasqua la carne di agnello, rispettando così la tradizione e aiutando in tal modo anche la filiera, gravemente provata dai rincari collegati alla guerra in Ucraina.

L’indagine Coldiretti/Ix’ ha sottolineato che gli italiani mangiano circa 1,5 kg di carne di agnello a testa durante l’anno. E la maggior parte di questa carne viene consumata proprio in occasione di Pasqua.

Coldiretti, analizzando i dati Crea, ha spiegato che gli effetti negativi della guerra fra Russia e Ucraina si stanno facendo sentire anche sul settore della pastorizia, con un calo di reddito del 50%.

Nonostante ciò, la carne di agnello è ormai una presenza fissa del menu di Pasqua, con varianti a seconda delle regioni:

agnello cacio e ova dell’Abruzzo

agnello sotto il coppo del Molise

abbacchio alla scottadito del Lazio

cutturiddu della Puglia (agnello cotto nel brodo con erbe tipiche delle Murge)

Fra le altre ricette amate dagli italiani a base di carne di agnello, poi, ci sono anche: