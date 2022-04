Pasqua, consumate 350 milioni di uova nella Settimana Santa

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Le uova consumate nel corso della Settimana Santa saranno circa 350 milioni: è quanto emerso dall’ultimo rapporto redatto da Unaitalia, Associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione avicola nazionale, che sottolinea come questo picco di consumi all’avvicinarsi della Pasqua equivalga a un valore di circa 105 milioni di euro.

Un boom che, come abbiamo accennato, coincide con l’avvicinarsi del periodo pasquale trattandosi di un ingrediente fondamentale di numerosi piatti e ricette tradizionali (che in teoria lo sarebbe pure l’agnello, ma quest’anno in termini di popolarità gli è andata male – o forse bene, in base ai punti di vista). Più in generale, dando un’occhiata ai consumi di uova nel tempo, notiamo che sono state assolute protagoniste del carrello della spesa nel corso del primo lockdown (+51% a volume nel solo mese di marzo 2020, quando tutti si improvvisavano chef e pasticceri per allontanare la noia); mentre nel 2021 hanno subito una piccola flessione dei consumi che sono passati da 13 miliardi di uova a 12,6 miliardi (-2,99%).

“Le uova sono un alimento nutriente che continua ad essere tra i prodotti più apprezzati perché versatile e adatto ad ogni preparazione” ha spiegato il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco. “Da tempo riconosciute come un alimento sano e ricco di nutrienti importanti per il nostro organismo, con un limitato apporto calorico e un importante contenuto proteico”.