Pasqua: la metà delle famiglie italiane preparerà i dolci in casa anziché comprarli, dice Coldiretti

13 Aprile 2022

Che la Pasqua 2022 sarebbe stata all’insegna del risparmio l’avevamo già intuito. L’ultima indagine condotta da Coldiretti e Ixè, però, toglie definitivamente ogni ombra di dubbio: dai dati raccolti dalle associazioni in questione, infatti, emerge che più di quattro famiglie su dieci (il 41%, a essere precisi) preparerà i dolci tradizionali del periodo pasquale in casa anziché comprarli in pasticceria o altri esercizi.

Si tratta a tutti gli effetti di una delle conseguenze del caro prezzi innescato dallo scoppiare del conflitto in Ucraina, che nelle ultime settimane si è abbattuto sulle famiglie italiane. In questo contesto, è interessante notare come quest’anno gli abitanti dello Stivale stiano esprimendo una preferenza per la colomba, tradizionalmente intesa come simbolo di pace, che di fatto sarà presente sul 71% delle tavole (contro il 66% delle uova di cioccolato). Alla colomba verranno affiancati – sempre stando alle rilevazioni di Coldiretti – i dolci della tradizione, declinati secondo le usanze regionali e ritornati in auge con il ritorno ai fornelli e al fai da te causato dal caro prezzi che ha travolto anche i prodotti di pasticceria.