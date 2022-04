Pasqua: il prezzo delle colombe aumenta dell’8%, le uova fresche del 9%

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

L’appuntamento con Pasqua è sempre più vicino, anche se purtroppo giunge immerso in un contesto di forte preoccupazione dovuta al conflitto in Ucraina e ai numerosi rincari che si stanno abbattendo sulle famiglie. Rincari che, di fatto, hanno coinvolto anche i prodotti tipici della tradizione pasquale, il cui prezzo è aumentato – secondo i calcoli dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (ONF) – con una media del+3% su base annua.

Lo studio fa emergere un andamento asimmetrico e piuttosto altalenante dei prezzi, che varia non solo a seconda dei prodotti ma anche in base al canale di vendita. Nello specifico, i settori che registrano gli incrementi maggiori sono quello delle uova fresche (+9% – probabilmente legato anche al boom dei consumi) e delle colombe (+8%); mentre le uova in cioccolato segnalano una flessione (-6%) che si accentua particolarmente nel caso delle vendite online. Rincari leggeri nella stragrande maggioranza delle tipologie di carne, che variano da un +1% sulla carne di agnello a un massimo di +4% per il salame corallina al kg.

Dando invece un’occhiata alle modalità con cui gli italiani si preparano a festeggiare la Pasqua, emerge che solamente 1 famiglia su 10 ha intenzione di pranzare fuori casa: un dato verosimilmente legato alla crisi dei bilanci familiari minacciati dai numerosi rincari a luce, carburante e prodotti alimentari, nonché dall’aumento dei menu di Pasqua nei ristoranti pari al 4-5%. Insomma, sarà una Pasqua con pic-nic, all’insegna del risparmio, e con sempre meno agnello.