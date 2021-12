Pasta di mais, grano saraceno, riso e canapa di Bio In: richiamo per rischio chimico

di Manuela 30 Dicembre 2021

Maxi richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi formati di Pasta di mais, grano saraceno, riso e canapa di Bio In a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 29 dicembre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 22 dicembre 2021.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è Bio In, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è La Romagnola Bio S.R.L.S., il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è La Romagnola Bio, mentre il nome del produttore è La Romagnola Bio Srls con sede dello stabilimento in via Martiri Ponte Bastia 11 ad Argenta (FE).

Questi sono le denominazioni di vendita esatte e i numeri di lotto coinvolti nel richiamo (coincidono con la data di scadenza o termine minimo di conservazione):

Pasta di mais e grano saraceno – Penne: 22/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Pasta di riso integrale – Filini: 22/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Pasta di riso integrale – Bersaglieri: 25/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Pasta di riso integrale – Fusilli: 25/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Pasta di riso integrale – Penne: 25/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Pasta di riso integrale e canapa – Bersaglieri: 26/01/2024, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi

Il motivo del richiamo in tutti i casi è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di glutine oltre il limite consentito.

Nelle avvertenze i consumatori che fossero intolleranti all’allergene glutine sono pregati di non utilizzare il prodotto con i numeri di lotto sopra indicati e riportarlo presso il punto vendita di acquisto.