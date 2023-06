Pasta Garofalo e Sony lanciano un formato dedicato alla PlayStation

di Luca Venturino 24 Giugno 2023

Croce, quadrato, tondo e triangolo – i quattro punti cardinali per ogni nerdacchione che si rispetti, ma non solo. Un tempo simboli a un passo dall’esoterismo, oggi le icone che appaiono sui joystick delle PlayStation di tutto il mondo hanno ampiamente perforato la nicchia di competenza dei più appassionati di videogiochi e fatto il loro ingresso nella cultura pop di massa – tanto da diventare, almeno nell’aspetto, sinonimo inconfondibile della console in questione. Un breve excursus videoludico, il nostro, per introdurvi alla nuova parntership tra Pasta Garofalo e Sony Interactive Entertainment Italia, che ha recentemente portato al lancio di uno speciale formato di pasta in edizione limitato ispirato proprio agli iconici simboli del mondo PS.

Pasta Garofalo e Sony: tutti i dettagli della limited edition dedicata alla PlayStation

Un po’ come capitato per quanto riguarda il formato dedicato all’ormai storico scudetto vinto dal Napoli, presentato in maniera antiscaramantica agli inizi di maggio, anche in questo caso Pasta Garofalo ha fondamentalmente deciso di “inglobare” nella struttura del suo prodotto l’identità del partner: prima era la N della squadra di calcio partenopea, mentre a questo giro, come accennato in apertura, croce, quadrato, tondo e triangolo – tutti e quattro “scolpiti” nella pasta dorata.

Ci immaginiamo il successo che avrà nelle case di tutta Italia che ospitano madri disperate per aver messo al mondo un figlio o una figlia troppo appassionat* di videogiochi: chissà che ora, come d’un tratto, il “Vieni a tavola che è pronto!” verrà prontamente ubbidito dai piccoli nerdacchioni del nostro caro e vecchio Stivale (a meno che non stiano giocando online, è chiaro: mamme, ormai dovreste avere capito che non si può mettere in pausa una partita online).

Ma torniamo a noi – la partnership tra Pasta Garofalo e Sony Interactive Entertainment Italia (il marchio che soprintende il mondo PlayStation, tanto per intenderci) fa da ponte tra il mondo del gaming e quello della gastronomia, tra il gusto e l’intrattenimento (che poi non sono già forse due facce della stessa medaglia?); e Play your Pasta – questo il nome del formato in questione – è già stato immaginato come protagonista di un evento che si terrà il 24 e il 25 giugno presso ALDENTE PastaBar Cordusio a Milano, dove verrà declinato in gustosi piatti da assaggiare sul momento.

A supportare l’approdo di Play your Pasta è per di più stato organizzato un concorso con tanto di sito web dedicato che, a partire dal 21 giugno, invita gli utenti a unire le forze per rispondere ai quiz dedicati al mondo della pasta e del gaming in modo da provare a vincere uno dei tanti premi in palio firmati Garofalo e PlayStation, partecipare all’estrazione finale di una console PS5 e una fornitura annuale di Pasta Garofalo di 20Kg.

Per avere maggiori possibilità di vittoria si potrà inoltre partecipare al contest #PlayYourPasta su Instagram, che vi chiederà di scattare una foto che metta insieme il mondo di Pasta Garofalo e quello di PlayStation, caricarla sul proprio profilo con gli hashtag #PlayYourPasta e #pastagarofalo e taggare @pastagarofaloit @playstationit.