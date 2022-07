Pasta Garofalo entra a far parte del team Marvel con un concorso dedicato a Thor: Love and Thunder

Pasta Garofalo ha unito le forze con i Marvel Studios per lanciare un concorso in onore dell'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder.

di Manuela 9 Luglio 2022

Anche Pasta Garofalo è entrata a far parte del team Marvel. Scherzi a parte, Pasta Garofalo ha organizzato un concorso insieme ai Marvel Studios dedicato al film in uscita nei cinema di Thor: Love and Thunder (non siete ancora andati a vederlo? Male, molto male).

In realtà la collaborazione fra Pasta Garofalo e i Marvel Studios prevede che il pastificio realizzi progetti e attività a tema per tutti i film Marvel in programma nel 2022. Infatti un contest simile era già stato organizzato a maggio in occasione dell’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

E adesso arriva il secondo concorso, quello dedicato al film con protagonista Chris Hemsworth, nei panni (o senza) del biondo crinito dio asgardiano del tuono e Natalie Portman, da poco avvistata a cena a Roma. Il concorso parte da un assunto molto semplice: da un lato ci saranno gli eroi Marvel che, grazie ai loro poteri, uniranno le forze per superare nuove sfide, mentre dall’altro ci sarà Pasta Garofalo che, utilizzata come ingrediente speciale, creerà un piatto particolare.

La challenge “The Cooking Universe” sarà attiva dal 4 luglio al 3 agosto. Ecco le regole e i format a cui è possibile partecipare:

Instant Win: gli utenti devono collegarsi all’apposito sito web www.thecookinguniverse.com e rispondere a tre domande inerenti il film. Ogni giorno saranno estratti 10 vincitori che riceveranno o una valigetta di Pasta Garofalo o dei buoni cinema Stardus Pass per poter andare a vedere il film Thor: Love and Thunder

Instagram Contest: questa sfida è un pochino più creativa. In pratica bisognerà postare una foto di un pacco di Pasta Garofalo insieme all’ingrediente che si ritiene essere quello più potente, taggare un compagno di avventure culinarie e provare così a vincere un’esperienza presso il Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris. La foto del piatto in questione dovrà essere postata sul profilo Instagram dell’utente insieme a #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo

In aggiunta nei punti vendita si troverà anche una capsule collection in edizione limitata dedicata alla pellocola: le penne avranno il logo del film, le farfalle l’immagine di Thor e i fusilli quella di Mighty Thor.