Pasta Natura chiama Selex e Saper di Sapori: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 8 Novembre 2021

Maxi richiamo sul sito Salute.gov per un paio di marchi di pasta: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti di diversi formati di pasta di Natura chiama Selex e Saper di Sapori a causa di un rischio allergeni. Sul sito le allerte sono state pubblicate un paio di giorni fa, mentre sugli avvisi di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 26 ottobre 2021.

In tutte le allerte, il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. In particolare è stata rilevata la presenza dell’allergene senape. Per tale motivo nelle avvertenze si avvisano i clienti che avessero acquistato al prodotto e che sono allergici alla senape a non mangiare i lotti che illustreremo a breve, riportandoli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso.

Per quanto riguarda i formati di pasta a marchio Natura chiama Selex, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A., mentre il nome del produttore è Newlat Food S.p.A., con sede dello stabilimento in via F. De Cecco 33 a Fara San Martino (CH).

Questi sono i formati di pasta e i lotti di Natura chiama Selex coinvolti nel richiamo (con annessa data di scadenza):

Elicoidali Integrali Biologici : numero di lotto 126024, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

: numero di lotto 126024, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi Farfalle Integrali Biologichee : numero di lotto 126025, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

: numero di lotto 126025, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi Fusilli Integrali Biologici : numero di lotto 126011, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

: numero di lotto 126011, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi Penne Rigate Integrali Biologiche : numero di lotto 126010, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

: numero di lotto 126010, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi Spaghetti Integrali Biologici: numero di lotto 126002, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi

Per quanto riguarda i formati di pasta di Saper di Sapori Selex interessati dal richiamo, anche in questo caso il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A., ma questa volta il nome del produttore è Premiato Pastificio Afeltra srl, con sede dello stabilimento in via Roma 20 a Gragnano (NA).

Questi sono i formati e i numeri di lotto della pasta Saper di Sapori Selex coinvolti nel richiamo: