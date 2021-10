Pasta: ordini in aumento del +135% su Deliveroo

di Manuela 20 Ottobre 2021

In occasione del World Pasta Day 2021 di lunedì 25 ottobre, ecco che Deliveroo ha fatto sapere che sulla sua piattaforma gli ordini di pasta sono cresciuti del +135%, con forte incremento della pasta fresca che cresce del +163%.

Su Deliveroo è possibile ordinare più di 4mila specialità di pasta, provenienti da mille ristoranti. Nel corso dell’ultimo anno, gli ordini di pasta hanno avuto un’impennata dal +135%, percentuale che sale fino al 163% se si parla della sola pasta fresca.

Ma quali sono stati i formati di pasta preferiti? Diciamo che la top ten si suddivide equamente fra formati di pasta lunga, pasta corta e pasta fresca. In pole position spiccano gli spaghetti che, come ci ricorda anche Jessica Chastain, non vanno mangiati col cucchiaio. Ma ecco le prime dieci posizioni:

spaghetti paccheri fusilli gnocchetti linguine penne tagliatelle trofie tortellini cappelletti

Andando invece a vedere quali siano le città italiane che maggiormente ordinano pasta a domicilio, ecco che in prima posizione troviamo Macerata, seguita da Sanremo e Rovereto. Ecco tutta la top ten:

Macerata Sanremo (IM) Rovereto (TN) Siracusa Tradate (NO) Desenzano del Garda (BS) Mestre (VE) Casalpusterlengo (LO) Pisa Bologna

Il ristorante italiano che maggiormente è cresciuto di più nel corso dell’ultimo anno nelle consegne a domicilio di pasta fresca è stata la boutique milanese Pasta a Gogo. A lei Deliveroo ha assegnato il titolo di Campione Italiano di Pasta-Delivery.