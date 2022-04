Pasticceria: ecco la squadra italiana che competerà ai mondiali

La squadra italiana per i Mondiali di pasticceria, che si terranno in Francia a gennaio 2023, è stata selezionata.

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

L’Italia è pronta a scendere in campo per competere al prossimo Campionato mondiale di pasticceria (o, se preferite, alla prossima Coupe du Monde de la Pâtisserie), che si terrà il 20 e 21 gennaio 2023 sul palco di Sirha, a Lione. Gli Azzurri (anche se in questo caso la divisa è quella tradizionale bianca) si presenteranno alla competizione forti della vittoria del 2021, con l’attuale squadra che è stata formata in seguito alle selezioni svolte il 2 aprile scorso nei laboratori di Cast Alimenti a Brescia.

Proprio qui, nella scuola dei mestieri gastronomici fondata dai Maestri Iginio Massari e Vittorio Santoro, si trova infatti la sede operativa del Club Italia, che ha il compito di selezionare, preparare e infine accompagnare la squadra tricolore al campionato. Nel corso delle selezioni sei concorrenti si sono sfidati a colpi di piéce e dessert, e i loro sforzi sono stati valutati da Alessandro Dalmasso, presidente del Club Italia, dai campioni del mondo in carica Lorenzo Puca, Andrea Restuccia e Massimo Pica; e infine da uno dei tre allenatori del team, nonché campione del mondo 2015, Francesco Boccia.

Il Team Italia è quindi composto da tre “titolari” e due riserve: i primi sono Martina Brachetti, pastry chef in Basilicata, Alessandro Petito, titolare del bistrot che porta il suo nome a Castellanza (Varese), e Jacopo Zorzi, veneto di origine e milanese di adozione; mentre Carmen Peluso e Daniele Mascia sono stati selezionati come riserve.