Pastiglie Leone e Diadora lanciano delle sneakers ispirate alle caramelle

di Luca Venturino 16 Maggio 2023

La partnership che non t’aspetti. Vogliamo dire, se è pur vero che entrambe condividono la stesa logica di eccellenza, è bene ricordare che l’una fa caramelle e l’altra scarpe – due universi che hanno apparentemente poco in comune: ci stiamo riferendo a Leone e Diadora, che recentemente hanno annunciato la loro alleanza per lanciare una collezione di sneakers ispirate alle iconiche tinte pastello delle tanto amate Pastiglie, in quello che le aziende non esitano a definire “un costante gioco di riferimenti pronto a stupire con un inaspettato mix tra stile e dolcezza”. Ve lo parafrasiamo noi: se siete golosi – o collezionisti delle scatolette dell’azienda piemontese in questione – sono le scarpe che fanno per voi.

Leone, Diadora e le sneakers dedicate alle Pastiglie: tutti i dettagli

Il connubio è, come accennato in apertura di articolo, piuttosto semplice – Diadora “presta” alla partnership le sue silhoutte più riconoscibili e Pastiglie Leone le veste con i colori un po’ tenui e un po’ vivaci che hanno contribuito a costruire il mito delle sue celebri caramelle. Insomma, le consuete tinte pastello, marchio di fabbrica della storica azienda dolciaria piemontese, e texture firmate Diadora – le sneakers per chi, come dicevamo qualche riga fa, tiene nascosta in un cassetto (o in bella vista su una mensola) una nutrita collezione di scatolette Leone. E ne va fiero, beninteso.

La linea di scarpe in sé, stando a quanto riportato da un comunicato stampa emesso dalle due aziende coinvolte, sarà di fatto prodotta nel nostro caro e vecchio Stivale, presso la manovia interna Diadora a Caerano di San Marco, piccolo comune incastonato nel territorio della provincia di Treviso; ed è frutto della creatività di Leo Colacicco, eclettico designer che ama apporre la propria firma in particolare alle commissioni pop.

Ma diamo qualche spazio in più alle cosiddette norme operative – la collezione in questione si compone delle Mi Basker, disponibili sia in versione classica – in suede dalle tinte pastello tenui nella palette del rosa, del giallo e dell’azzurro, tipiche delle scatolette Leone di pastiglie “miste dissetanti” – che in versione Low – con dettagli rossi e blu su pelle rosa acceso a ricordare le pastiglie al lampone. La prima variante sarà acquistabile a un prezzo di 260 euro, la seconda a 250.

Seguono poi le sneakers N9000 disponibili in due varianti colore: la più accesa, denominata “Alpina”, ispirata al packaging verde brillante delle pastiglie Leone alle erbe alpine, e la più tenue, “Anice”, che riprende le caramelle best seller del medesimo gusto. Entrambe saranno acquistabili al prezzo di 250 euro.

Dimentichiamo qualcosa? Beh, sì – la data di uscita: la collezione di sneakers Pastiglie Leone x Diadora sarà disponibile nei negozi di tutta Europa e sul sito diadora.com a partire dal 16 Maggio 2023.