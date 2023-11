Pazzi di Napoli: Food Network lancia un nuovo programma dedicato alla cucina partenopea

di Luca Venturino 24 Novembre 2023

Un nome che è già tutto un programma – e davvero in tutti i sensi, a questo giro. Food Network aggiunge una nuovo tassello al proprio palinsesto: si tratta di Pazzi di Napoli, una finestrella sulla cucina partenopea in compagnia di Barbara Foria, attrice comica, conduttrice e speaker radiofonica, e Fabio Esposito, imprenditore della moda.

Pazzi di Napoli ha fatto il suo debutto assoluto nella serata di ieri, giovedì 23 novembre, su Food Network (canale trentatré, tanto per intenderci), andrà in onda ogni giovedì a partire dalle ore 22. Che c’è, il giovedì è una serata già impegnata? Niente paura: ogni puntata del programma sarà per di più disponibile in streaming sulla piattaforma discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Pazzi di Napoli con Barbara Foria e Fabio Esposito: tutti i dettagli

Il contenuto delle puntate di Pazzi di Napoli, come con ogni probabilità avrete già potuto intuire, è quello di una avventura gastronomica attraverso le tradizioni, le contraddizioni e i gusti della cucina partenopea – dalla pizza a portafoglio alle sfogliatelle, dai taralli alla genovese passando per frittatine di pasta, peperoni mbuttunati, babà e tanto altro ancora. In altre parole è difficile annoiarsi, quando si è Napoli – e forse è ancora più difficile rimanere con la pancia vuota.

Il viaggio di Barbara Foria e Fabio Esposito nella gastronomia napoletana seguirà il tracciato di una guida d’eccezione – ogni tappa del loro itinerario, infatti, sarà di fatto suggerita da una famiglia locale, che al termine della giornata li attenderà per una cena con i fiocchi.

“Napoli: un luogo magico, dove tradizione e folclore si fondono, la città dei vicoli e degli scugnizzi, dello street food e delle tavole imbandite” si legge nella nota stampa che annuncia il lancio del programma. “Luoghi, persone e sapori inaspettati di una città sempre in movimento. Perché Napoli è una continua scoperta, anche per i napoletani!”.

A dire il vero abbiamo anche un po’ l’impressione che Napoli, con tutte le sue innegabili bellezze, stia anche diventando il biglietto da visita di un po’ l’Italia tutta, sia per il fruitore esterno – il turista, tanto per intenderci – che per quello interno: Napoli è diventata un po’ la vetrina perfetta per mettere in mostra quello che un Paese che forse vuole fare del turismo il suo core business. Ma d’altro canto immaginiamo che sia sempre più invitante della Bassa Padana, ecco.

Pazzi di Napoli è la seconda recente aggiunta al palinsesto di Food Network, che ha deciso di lasciare spazio anche alle ricette di Carlotta Perego, in arte Cucina Botanica.