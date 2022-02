Penny Market, Tartare di bovino di La Filiera in Tavola: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio un lotto della Tartare di bovino di La Filiera in Tavola di Penny Market per un rischio microbiologico.

di Manuela 14 Febbraio 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito di Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Tartare di bovino La Filiera in Tavola di Penny Market a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è quella dell’11 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tartare di bovino adulto scottona, mentre il marchio del prodotto è La Filiera in Tavola – Penny Market e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Penny Market srl con sede a Cernusco sul Naviglio (MI). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT J2X50 CE, mentre il nome del produttore è Juvica srl, con sede dello stabilimento in via Papa Giovanni XXIII 24 a Ghemme (NO).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 852367, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 febbraio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 0,200 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è sempre lo stesso: non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa.