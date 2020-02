Penny Market – Tortelloni prosciutto crudo Fior di Pasta: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: Penny Market srl ha ritirato dal commercio un lotto di Tortelloni di prosciutto crudo Fior di Pasta da 1 kg a causa di un rischio microbiologico non ben specificato. Sul sito la data del richiamo è del 31 gennaio 2020, mentre sull’avviso di richiamo è antecedente e risale al 28 gennaio 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Tortelloni Prosciutto Crudo 1 kg Marchio Fior di Pasta, il marchio del prodotto è Fior di Pasta e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Penny Market srl. Il nome del produttore è Pastificio Davena srl, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT R8V1Y CE con sede dello stabilimento in via San Domenico Savio 66/68 a Brusaporto (BG).

Il numero di lotto ritirato è l’8619003884 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 febbraio 2020 e unità di vendita da 1 kg.

Il motivo del rischiamo è una possibile contaminazione microbiologica, ma stranamente l’avviso non riporta indicazioni più precise in merito all’agente microbiologico riscontrato. Nelle avvertenze i clienti che hanno acquistato questo prodotto sono pregati di riportarlo al punto vendita: qui verrà o sostituito o rimborsato entro il 9 febbraio 2020. Viene poi precisato che il richiamo interessa solo ed esclusivamente il lotto indicato e l’azienda si scusa per il diagio provocato, legato a cause indipendenti dalla sua volontà.