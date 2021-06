Pepino 1884 sbarca con i suoi gelati su Alibaba

Anche i gelati dell’azienda piemontese Pepino 1884 stanno per sbarcare su Alibaba. Dopo Gelato Tonitto 1939, adesso tocca ai Gelati Pepino 1884 approdare sulla piattaforma dedicata al settore digital B2b creata da Jack Ma.

Grazie alla sua storia, all’attenzione all’alta qualità e all’innovazione, Gelati Pepino è riuscita a far breccia anche sulla piattaforma di Alibaba.

Si tratta di un passo importante per questa azienda piemontese che può così veder ampliata la propria platea di potenziali clienti. Grazie ad Alibaba, infatti, Pepino si potrà far conoscere nei 5 continenti, andando a fare compagnia a numerose aziende d’eccellenza nella rispettive categorie. Inoltre è anche un vanto: potranno diventare ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

Alibaba è nota per scegliere aziende e prodotti di qualità e d’eccellenza. E in questa categoria rientra anche Pepino, famosa per la sua ricerca e selezione di materie prime di qualità. Inoltre l’azienda piemontese ha saputo coniugare da sempre le richieste dei consumatori con gli inevitabili cambiamenti del mercato, senza però mai cedere alla tentazione di risparmiare sull’alta qualità del prodotto finito.

Su Alibaba faranno così il loro debutto ufficiale lo storico Pinguino (ricordiamo che nel 2019 Pinguino Pepino ha compiuto 80 anni, con tanto di festa a Torino), il Sorbetto Bio e Mezzolitro.