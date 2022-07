Pepsi: è italiana la collezione da Guinness World Record da più di 12.400 lattine

di Manuela 7 Luglio 2022

L’Italia può vantare un singolare Guinness World record: è tutto italiano, infatti, il record della collezione di lattine di Pepsi più grande del mondo. Christian Cavaletti, infatti, è riuscito a raccogliere 12.402 lattine. Anzi: da quando ha stabilito il record, la sua collezione si è ampliata e a febbraio 2022 contava 15mila lattine provenienti da 103 paesi.

Christian è originario di Milano, ha un master in Chimica Organica Sintetica e lavora come site manager per un’azienda tessile del posto. Inoltre ha un hobby assai singolare: ama collezionare lattine di Pepsi provenienti da tutto il mondo.

In realtà Christian è un veterano di questo record. Già nel 2004 lo aveva battuto per la prima volta a marzo collezionando 4.391 lattine. Christian ha cominciato a collezionare queste lattine il 1 giugno 1989 insieme al fratello Edoardo. Era stato proprio Edoardo ad appassionarsi a queste lattine dopo aver visto il film Ritorno al futuro (se ricordate nel film Marty McFly ordina una Pepsi e gli viene servita una bottiglia della futuristica Pepsi Perfect).

Collezionando oggetti e gadget legati alle pellicola, ecco che i due riuscirono ad avere anche una Pepsi Perfect. Da lì la collazione si è ampliata tanto che i due sono ormai noti nel settore dei collezionisti come i Pepsi Twins.

Colleziona oggi, colleziona domani, ecco che i due hanno ormai raggiunto quota 15mila lattine, tanto che hanno creato un vero e proprio museo dove le Pepsi riposano sugli scaffali suddivise per paese e in ordine cronologico. Ovviamente è anche amico/rivale del più grande collezionista al mondo di lattine di Coca-Cola, Gary Fang del Canada, che però ha solamente 11.308 lattine.

E nella sua collezione non può mancare la prima edizione in assoluto della Pepsi, quella del 1948, così come non manca la prima lattina azzurra con vortice e logo Pepsi Cola. Inoltre ha anche una lattina in edizione speciale con su stampato il suo certificato da Guinness World Record, lattina unica creata per festeggiare il suo articolo n. 5mila della collazione (quota raggiunta nel 2005).

E pensare che noi poveri mortali ci crogioliamo nella gioia di essere riusciti ad avere alcune delle lattine di Lemonsoda di One Piece e Holly e Benji (e neanche tutte, fra l’altro).