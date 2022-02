Pepsi lancia la nuova cola addizionata con azoto

di Manuela 24 Febbraio 2022

Mentre Coca Cola sta per lanciare un nuovo, misterioso gusto che saprà di falò e viaggi nello spazio (?), ecco che Pepsi, invece, rilancia con la nuova cola addizionata all’azoto: siete pronti per l’avvento sul mercato della Nitro Pepsi?

Siamo abituati alle bibite addizionate con anidride carbonica. Tuttavia questo non vuol dire che non si possano aggiungere altri gas. Fra di essi spicca l’azoto che, a dire il vero, a volte viene già aggiunto alla birra. Ma Pepsi ha deciso di portare l’azoto per la prima volta in assoluto in una bevanda a base di cola.

Si sa già che la Nitro Pepsi farà il suo debutto sugli scaffali degli Stati Uniti a partire dal 28 marzo (anche se i preordini sono già aperti). Ci saranno due gusti in lattina (vendute in formato monodose o confezioni da quattro):

Draft Cola

Vanilla Draft Cola

Giustamente ci si potrebbe chiedere perché mai a qualcuno venga in mente di aggiungere l’azoto a una bibita. Ebbene, la risposta tecnica è che l’anidride carbonica crea bolle più grandi e può conferire un sapore leggermente acre alla bevanda, mentre l’azoto crea bolle più piccole, meno esplosive per il palato.

Pepsi ha descritto la nuova cola azotata come una bevanda dal sapore più morbido, cremoso e liscio, con una cascata di minuscole bollicine che formano in superficie una “schiuma schiumosa” (lo dice Pepsi, eh!).

In realtà pare che sia dal 2019 che Pepsi lavora su questa soda azotata. Sul fondo di ogni lattina sarà posizionato un widget per ricordare a tutti che questa soda deve essere consumata in modo diversa: va servita fredda, ma non con ghiaccio, rovesciando velocemente la lattina nel bicchiere per far precipitare l’azoto.