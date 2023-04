Pepsi Max cambia nome: ora si chiama Pepsi Zero

È tempo di rebranding per Pepsi Max: la cola senza zucchero del colosso delle bibite cambia nome in Pepsi Zero.

di Luca Venturino 5 Aprile 2023

Un cambio di nome per un approccio più eloquente, più chiaro e – o almeno auguriamo al reparto comunicazione di Pepsi – decisamente più efficace. A che ci riferiamo? Semplice: Pepsi Max cambia in maniera definitiva la sua carta d’identità e torna con il nuovo nome di Pepsi Zero. Cambia l’abito, in altre parole, ma certamente non il monaco: questa nuova versione, infatti, manterrà – e qui citiamo direttamente un comunicato stampa diramato dall’azienda a stelle e strisce – “intatte tutte le caratteristiche di prodotto” di “cola dal massimo gusto e zero zucchero”. Nuova veste, nuovo nome, stessi ingredienti per comunicare in maniera il più chiaro possibile la principale identità del prodotto – quella di essere una cola zero zucchero, per l’appunto.

Pepsi Zero, la nuova identità di Pepsi Max

Un cambio di nome apparentemente piccolo – da Max a Zero: che volete che cambi? – ma che di fatto rappresenta un rebranding assolutamente significativo dettato, ci viene da immaginare, dalla volontà di porsi in maniera più chiara ed efficace al suo target di riferimento – ossia coloro che preferiscono le bibite senza zucchero, naturalmente.

Una linea di pensiero, questa, che di fatto trova una piena risonanza nelle parole di Natalia Suazo, che copre il ruolo di Marketing Director a PepsiCo Beverages South Western Europe. “Questo innovativo cambiamento è frutto di un pensiero prospettico completamente rivolto ai nostri consumatori” ha di fatto commentato a tal proposito. “Con questo nuovo nome ci poniamo infatti l’obiettivo di permettere all’utente finale di comprendere con facilità che Pepsi Zero è la versione di Pepsi senza zucchero, senza però comprometterne il gusto che da sempre viene associato a questa ricettazione”.

Il potere della comunicazione chiara ed efficace: altro che un semplice scambio di termini. “Il nostro obiettivo è chiaramente quello di aumentare sempre più il segmento dello sugar-free attraverso le nostre bevande carbonate e, in quest’ottica, Pepsi Zero è senza dubbio il nostro fiore all’occhiello” ha continuato Natalia Suazo. “Sarà infatti questo il prodotto su cui continueremo a investire sempre più anche in termini di comunicazione”.

“Comunicazione” che, con le carte ben disposte in tavola, sembra per l’appunto la parola d’ordine dell’operazione. Le novità riguardanti questo rebranding, tuttavia, non sembrano finire qui: “Pepsi Zero è la rivoluzione del marchio che sigla l’inizio di una nuova era in cui confermarsi la cola dal massimo gusto e zero zucchero” si legge nel sopracitato comunicato stampa “attraverso una strategia di mercato che parte dal nuovo nome per attivare nel tempo ulteriori importanti attività fisiche e digitali a supporto”.