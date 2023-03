Pepsi si rifà il look con un nuovo logo che ricorda le versioni del passato

Dopo ben 15 anni e in occasione del 125esimo anniversario del brand, ecco che Pepsi si rifà il look, con un nuovo logo nostalgico che ricorda le versioni del passato

di Manuela Chimera 30 Marzo 2023

Ebbene sì: dopo 15 anni e in occasione del 125esimo anniversario del brand, ecco che Pepsi si rifà il look. Come? Beh, innanzitutto ha cambiato logo, adottando una strategia che punta tutta sulla nostalgia e riprendendo i loghi del passato. E poi ha anche cambiato il colore delle lattine.

Qual è il nuovo look di Pepsi?

Prima di tutto il logo: l’azienda è andata a ripescare i vecchi loghi del 1950 e del 1997 per creare un nuovo logo con font tutto maiuscolo che ricorda proprio quelli del passato. Inoltre sono previsti anche due nuovi colori per le lattine: ce ne sarà una blu elettrico e una nera per la versione Zero.

Il nuovo logo comprende anche la silhouette di una lattina o quella del tipico bicchiere da fast food, cosa che permetterà all’azienda di inserirlo più facilmente nelle pubblicità. Sono anche state create delle versioni del logo che ricordando come effetto quello delle onde sonore: queste versioni sono state chiamate Pepsi Pulse. L’idea alla base è quella di richiamare nel logo medesimo il legame fra la Pepsi e il mondo della musica.

LEGGI ANCHE Pepsi: dalla ricetta di quella senza zucchero scompare il ginseng

Ma perché questo ritorno al passato? Ovviamente questo restyling è stato preceduto dai necessari sondaggi. Una ricerca realizzata da Pepsi ha scoperto che i fan amavano molto le vecchie versioni del logo, quelle dove la parola Pepsi era inserita all’interno del Pepsi Globe (il cerchio rosso, bianco e blu tipico del marchio).

Per meglio capirci meglio: nella seguente foto a sinistra c’è il logo attuale, quello in vigore dal 2008, mentre a destra c’è il nuovo logo, quello che ricorda quelli del passato.

Mauro Porcini, chief design officer di Pepsi, ha spiegato che non hanno potuto ignorare questa richiesta, così hanno scelto di accettarla e inserirla nel restyling. In effetti il nuovo logo ripropone le vecchie versioni, quelle che avevano la scritta Pepsi all’interno del Globe rosso e blu. Se ricordate, infatti, il logo che era presente sui prodotti Pepsi sin dal 2008 aveva il globe e la parola Pepsi scritte una accanto all’altra.

In realtà pare che da tre anni a questa parte Pepsi stesse pensando di rinnovare il logo. Todd Kaplan, CMO Pepsi, aveva dichiarato che il logo attuale era troppo pacato. Quel blu pastello e la scritta in minuscolo ormai non trasmettevano più l’energia del brand. Da qui la decisione di un logo più energico e coraggioso, adattabile a qualsiasi formato, inclusi quelli digitali.

Qui potete anche vedere il video dove sono evidenziate tutte le differenze del nuovo logo e delle nuove lattine: