PepsiCo investe 100 milioni di dollari in Romania: mercato strategico

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

PepsiCo ha di recente dichiarato di volere investire 100 milioni di dollari in Romania entro il 2024: l’obiettivo è quello di installare tre linee di produzione e sviluppare un nuovo magazzino automatizzato nel contesto dello stabilimento della cittadina di Popești-Leordeni, in modo tale da raddoppiare la capacità di produzione di snack e altri prodotti. Questo nuovo piano di investimenti arriva dopo che la società ha completato un altro piano di sviluppo quinquennale in un altro stabilimento rumeno, lo stabilimento di bibite situato a Dragomirești, per un valore totale di 40 milioni di dollari: tale progetto consiste invece nel miglioramento delle linee di produzione e nella costruzione di un nuovo magazzino completamente automatizzato on una capacità produttiva di 550.000 tonnellate di prodotti finiti all’anno.

In altre parole, è innegabile che la Romania attualmente rappresenti un mercato ad alto interesse strategico per la visione di crescita di PepsiCo, tanto che, stando a quanto lasciato trapelare dallo stesso colosso a stelle e strisce, negli ultimi dieci anni sono stati investiti ben 320 milioni di dollari nel contesto rumeno. “Continueremo a investire in modo sostenibile nel mercato rumeno anche nei prossimi cinque anni” ha commentato a tal proposito Adrian Lăcătuș, Senior Commercial Director di PepsiCo per i Balcani orientali “consolidando il ruolo di PepsiCo Romania come centro di produzione e distribuzione per molti mercati della regione”. Appena un paio di mesi fa, nel frattempo, l’azienda aveva annunciato di voler costruire il suo più grande impianto produttivo di sempre in quel di Denver, Stati Uniti.