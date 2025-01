Roma è la città dove si mangia meglio al mondo, secondo Tripadvisor

È il momento dei Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, che quest'anno premiano Roma come migliore destinazione gastronomica del mondo.

L’inizio dell’anno è sempre periodo di elenchi e graduatorie, piacciano o meno. Così, mentre TasteAtlas continua a sfornare le sue strampalate classifiche che ormai abbiamo deciso di ignorare bellamente, è giunto il momento per i Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, e per il secondo anno consecutivo è l’Italia ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria gastronomica delle migliori “destinations” del mondo, ma la vincitrice è cambiata. Quest’anno è Roma ad essere incoronata come migliore città mangereccia del pianeta dal noto sito di recensioni.

La scelta

Sull’attendibilità delle recensioni di Tripadvisor si è molto discusso, e le polemiche al riguardo non si placheranno mai, ma un premio del genere ha quanto meno l’autorevolezza dei grandi numeri. Regolamento alla mano, la decisione è presa tenendo conto di tutti i punteggi degli ultimi dodici mesi delle attività di ristorazione, più varie sotto categorie non specificate. Su una piattaforma che a fine 2023 contava più di un miliardo di recensioni, i Traveler’s Choice Awards sono sicuramente espressione delle preferenze di un pubblico vasto e internazionale, più che un premio della critica.

Roma si lascia alle spalle Londra al secondo posto e Marrakech al terzo, con Napoli, vincitrice lo scorso anno, che scivola in quinta posizione. Le altre classificate sono Parigi al quarto posto, Barcellona al sesto seguite da Lima, New Orleans, Buenos Aires e Atene.