Per i 2500 anni di Napoli, Gay-Odin crea un uovo da 350 chili

Il 25 marzo appena passato sono iniziate le celebrazioni per i 2500 anni della città di Napoli: la città sarà animata da una serie di 2500 eventi in una mega festa battezzata, e non poteva essere diversamente, “Napoli Millenaria”.

Tra questa miriade di iniziative, c’è quella della storica cioccolateria partenopea Gay-Odin, che per l’occasione ha deciso di fare le cose in grande: un uovo di Pasqua di più di due metri e 350 chili di peso, tutto dedicato alla città.

L’uovo gigante

L’opera è stata decorata completamente a mano dal maestro decoratore di Gay-Odin Fabio Ceraso e ritrae, sul fronte, Parthenope: la sirena della leggenda della fondazione di Napoli che, disperata per non essere riuscita a sedurre Ulisse col suo canto, si lascia morire sull’isolotto di Megaride, dove fu poi eretto Castel dell’Ovo.

Il retro è, invece, tutto dedicato alle icone “pop” della città, con i ritratti di Eduardo De Filippo, Pino Daniele, Totò e Maradona, attorniati da un trionfo di napoletanità e da quel tocco di sacro e profano che è nel dna di Napoli, con la mitra di San Gennaro che fa capolino tra una pizza e uno scaramantico cornetto.

Per Sveva Maglietta, erede del titolare Giuseppe, è un omaggio anche alla storia dell’azienda: “dedicare l’uovo gigante a Napoli è un atto di amore e di riconoscenza nei confronti di una città che è stata punto di partenza per un’avventura straordinaria. È qui che Isidoro e Onorina decisero di inaugurare, in Vico Vetriera a Chiaia, la Fabbrica di Cioccolato ed è sempre qui che, nel solco della tradizione, la nostra famiglia continua a portare avanti l’arte artigiana del cioccolato”.

Continua Maglietta: “celebrare Napoli nell’anno del suo anniversario ci sembrava un atto dovuto, ma anche fortemente voluto. È un “Grazie!” simbolico che estendiamo a tutti i napoletani per l’enorme affetto che ci dimostrano ogni giorno”.

La sorpresa c’è ma è ovviamente segretissima, ma non è un mistero il prezzo, per chi lo voglia acquistare: siamo sui 12 mila euro ma, come spesso accade, le uova giganti di Gay-Odin vengono spesso rotte e donate in beneficenza. Vedremo se per questa Pasqua si troverà un goloso e facoltoso benefattore.