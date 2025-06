Per Wine Spectator 6 ristoranti italiani sono il top del vino

Wine Spectator ha annunciato i suoi “2025 Grand Awards”, in cui vengono premiati i ristoranti più attenti all’offerta del vino.

Si tratta di una selezione internazionale che include 3.811 locali in tutto il mondo, classificati tra “Award of Excellence”, 2.010 ristoranti identificati con un calice, “Best of Award of Excellence”, che premia 1.704 insegna con due calici e il meglio del meglio, il “Grand Award”, tre calici attribuiti a soli 97 locali nel pianeta.

E noi italiani? Non ce la caviamo male. Tra i 111 nuovi premiati ci sono 8 dei nostri, e abbiamo diverse insegne storiche tra i riconoscimenti più alti ormai da svariati anni.

I “Grand Award” di Wine Spectator

Sono 58 i ristoranti italiani premiati dalla rivista enologica americana, e 6 di questi ottengono il massimo riconoscimento, riservato ai “ristoranti che mostrano devozione appassionata e senza compromessi nel loro approccio vino. Le loro liste constano di solito di almeno un migliaio di referenze, mostrando un’ampia selezione di grandi produttori e straordinaria profondità nelle annate e grandi formati, offrendo il più alto livello di servizio del vino”.

Chi risponde a queste caratteristiche tra i nostri ristoratori? Due tristellati storici come l’Enoteca Pinchiorri, premiata dal 1984, con la storica cantina del patron gestita in collaborazione con Alessandro Tomberli, e La Pergola di Heinz Beck, in lista dal 2004, dove il servizio del vino è curato da un mostro sacro come Marco Reitano.

Poi Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, entrato tra Grand Awards nel 2019 e la sconfinata cantina de La Ciau del Tornavento di Maurilio Garola, vero tempio per gli appassionati langaroli, premiato dal 2013.

A completare la lista dei migliori ristoranti enologici secondo Wine Spectator sono l’Antica Bottega del Vino di Verona, in lista dal 2004, e l’unica insegna del sud, il Poeta Contadino di Alberobello, secondo per longevità solo a Pinchiorri, premiato dal 1997.

Quest’anno ci sono 8 nuovi locali entrati in lista: il bistellato Acquolina a Roma, Gli Affreschi, all’interno del Monastero Di Cortona Hotel & Spa, l’onnipresente Massimo Bottura con la sua Gucci Osteria in Piazza della Signoria a Firenze, La Sosta del Gusto a Pontassieve, il Ristorante LeBolle a Stresa, affacciato sul Lago Maggiore, il Salice Blu a Bellagio, il Tomkat a Lucca e il Tuya a Milano, tutti segnalati con due calici.