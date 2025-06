I 25 chef più influenti d’Italia stando a Forbes

Nella classifica degli chef più influenti in Italia ci sono tutti, ma proprio tutti, i volti noti che ci aspetteremmo. Premio conferito la scorsa domenica con il titolo Most Powerful Chef, il riconoscimento di Forbes ha individuato 25 cuoche e cuochi (più i secondi, come al solito) che hanno avuto un impatto notevole nel panorama gastronomico italiano del 2025. Per l’occasione, dalla Costa Azzurra si è scomodato Mauro Colagreco, che ha curato il menu per la cena. Da Niko Romito a Giancarlo Perbellini, passando per Chiara Pavan e Alessandro Borghese, ecco i nomi scelti dalla celebre rivista.

I nomi in classifica

Una classifica di 25 personalità gastronomiche fra le più influenti nello Stivale; e diciamo personalità non a caso, perché non è solo la maestria culinaria a giustificare la presenza di questi chef nella graduatoria, ma anche la loro capacità di innovare e definire il cambiamento.

Scarsa la presenza femminile, la cui categoria viene portata in alto da nomi come quello di Chiara Pavan (7° posto), chef lagunare dalla cucina sostenibile e iper-locale, e Antonia Klugmann (5° posto), de L’argine a Vencò, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia.

Tornando ai piedi della classifica, troviamo Giancarlo Perbellini (21° posto), con il suo tre stelle Michelin veronese; i senigalliesi Moreno Cedroni (19° posto) e Mauro Uliassi (17° posto); e Ciccio Sultano (11° posto), il cavaliere al merito del ristorante ragusano Duomo.

E poi Bartolini, Oldani, Cracco… ma vi lasciamo scorrere con calma la graduatoria in fondo all’articolo. Ah, dimenticavamo: Massimo Bottura sarà anche fuori dalla classifica, ma non del tutto dai giochi, e si becca il premio speciale “Il Maestro”.

Il podio

Ma veniamo al podio. Al terzo posto troviamo Niko Romito, fresco di apertura a Bali e di espansione del suo progetto ALT con le stazioni di servizio. Medaglia di bronzo per una squadra al completo: è la famiglia Cerea, a capo del gruppo Da Vittorio, che negli ultimi mesi ha stretto collaborazioni con la maison Louis Vuitton. In cima al podio, il re delle manate sulla schiena, alle redini del maestoso Villa Crespi.

È Antonino Cannavacciuolo, che anche per la premiazione Michelin 2025 ha giocato l’asso pigliatutto; non solo con i suoi ristoranti tout court, ma anche come figura di riferimento per i giovani chef, per cui è stato incoronato con il premio speciale Mentor Chef Award.

La classifica completa

Questo l’elenco completo delle e degli chef, dal primo all’ultimo posto: