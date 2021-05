Perrier propone la limited edition artistica targata Takashi Murakami

Da Perrier arriva un’altra limited edition: l’acqua minerale, che ha da poco lanciato il suo energy drink, infatti, ha deciso di collaborare per il 2021 niente meno che con Takashi Murakami. L’artista nipponico ha concesso la sua arte pop giapponese per creare delle bottiglie in edizione limitata da collezione. Non mancheranno, ovviamente, i suoi classici motivi floreali.

Saranno quattro le varianti delle bottigliette da collezionare. La prima è quella a tiratura limitata (quindi la più ambita): la bottiglietta in vetro propone una serigrafia con fiori e personaggi sorridenti in stile Murakami. Il medesimo disegno è presente, in forme leggermente diverse, anche sulle etichette e collarini delle bottiglie in vetro da 33 cl e in quelle in PET da 50 e 100 cl (saranno in vendita solamente fino a fine giugno).

Ma non finisce qui. Una collaborazione del genere non può che avere un’adeguata campagna di marketing alle spalle. Ecco che, allora, dal 13 al 16 maggio, a Milano, Roma e Bologna verranno create speciali installazioni che raffigurano proprie le bottiglie in edizione limitata.

Tramite l’apposito QRcode, gli utenti potranno scoprire più dettagli sulla speciale edition e anche sui cocktail realizzati ad hoc con ricette inedite da 12 famosi bartender italiani. Ovviamente si tratta di cocktail che hanno l’acqua minerale Perrier come ingrediente di base. Il QRcode permetterà inoltre a chi sarà interessato di svelare quali siano i locali dove poter assaggiare in quei quattro giorni i cocktail d’autore.

A Milano abbiamo:

Giorgio Santambrogio: Officina Milano cocktail TSUKUYOMI

Teo Rizzolo: Moebius cocktail ARZAK

Guglielmo Miriello: Ceresio 7 cocktail EXTRAORDINAIRE MIZUWARI

Francesco Cione: Octavius Bar cocktail KAWAII SUPERFIZZY

A Roma troverete:

Patrick Pistolesi: Drink Kong cocktail EXOTIQUE

Michele Ferruccio: Treefolk’s Public House cocktail EAU DE COCKTAIL

Daniele Gentili: ORO Whisky Bar cocktail B SUPER BOBBLE

Matteo Zed: The Court cocktail ALMOND COOLADA

Infine a Bologna ci saranno:

Elena Montomoli: Casa Minghetti cocktail MR. DOBIJITO

Enrico Scarzella: Velluto Bologna cocktail PERRIERITO

Nico Salvatori: Oltre cocktail FLOWER POWER

Giuseppe Doria: Macondo cocktail TIK-OSO

Grazie alla collaborazione con la startup italiana NIO Cocktails, poi, questi 12 cocktail potranno arrivare direttamente anche nelle case degli italiani grazie a 3 box. Ciascun box conterrà 4 cocktail e una coppia di bottiglie Perrier in vetro serigrafato.

[Crediti Foto | Sito Perrier – Takashi Murakami/Kakai Kiki Co.]