Perugia: Roadhouse apre in Umbria il suo primo ristorante

Roadhouse ha deciso di aprire un nuovo locale e lo ha fatto a Perugia. Si tratta del primo ristorante della catena aperto in Umbria, il 160esimo in Italia. Il nuovo Roadhouse Restaurant sorge in via Giovanni Perari, nella zona di Pian di Massimo, proprio vicino allo stadio e al palazzo dello sport.

Il Roadhouse di Perugia vanta una superficie di circa 500 mq e si trova vicino a un Conad. Non manca, poi, un ampio parcheggio e il WiFi gratuito (come tutti i ristoranti della catena). Al suo interno lavoreranno più di 30 giovani, tutti residenti in zona.

Anche in questo locale sarà possibile usare l’app Roadhouse: in questo modo i clienti potranno sfruttare la fidelity card per avere sconti e promozioni. Inoltre con essa sarà possibile pagare direttamente tramite smartphone, evitando così le code alla cassa.

Attivo anche il servizio di booking online tramite l’app, per prenotare comodamente un tavolo. All’interno del locale è stata poi allestita anche un’apposita area gioco per i bambini.

Gli orari di apertura sono quelli classici dei ristoranti Roadhouse: da lunedì a domenica, a pranzo dalle 12 alle 14.30 e a cena dalle 19 alle 23.30 (occhio solo alle eventuali restrizioni da Coronavirus a seconda del colore della zona di appartenenza).

Attualmente Roadhouse è presente in 13 regioni:

Val d’Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia-Giulia

Trentino Alto-Adige

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Sicilia

Nei prossimi mesi sono previste aperture anche in Campania e in Puglia, regioni che ancora mancano all’appello. Inoltre dovrebbero aprire nuovi locali a Ostia, Maranello, Pisa e Arezzo.

Ricordiamo, poi, che recentemente Roadhouse si è dato alla cucina messicana proponendo nel menu i Billy Tacos.