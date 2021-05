Ristoranti: Roadhouse si dà alla cucina messicana e lancia il format Billy Tacos

Novità in casa Roadhouse: la società che gestisce diversi brand di ristorazione ha deciso di dedicarsi anche alla cucina messicana. Come? Semplice: ha lanciato un format tutto nuovo, il Billy Tacos. Se vi trovate dalle parti di Merano, potete già provarlo: è qui, infatti, che ha aperto il primo locale, proprio presso il Centro Commerciale Algo.

In teoria, se tutto andrà come previsto, il numero di Billy Tacos sul territorio italiano verrà gradualmente aumentato. Anzi: nel corso dell’anno, oltre a nuove aperture relative a Billy Tacos, dovrebbero far capolino anche altri 25 locali dei brand Roadhouse Restaurant, Smokery e anche Calavera Restaurant.

Questi i nuovi locali appena aperti nei giorni scorsi:

Roadhouse Restaurant e Calavera Restaurant a Casalecchio di Reno, provincia di Bologna

Roadhouse Restaurant e Billy Tacos a Merano

Oggi, poi, era prevista l’inaugurazione di un Roadhouse Restaurant a Livorno, mentre prossimamente ne aprirà uno anche a Bolzano. A seguire ci saranno altri locali dislocati a Parma Ovest, Peschiera del Garda, Ostia, Perugia e Pisa.

Questo vuol anche dire che Roadhouse, che nel 2019 era la prima catena di ristoranti in Italia su TikTok, cerca nuovo personale. Per ciascun ristorante, infatti, servono più o meno venti giovani diplomati e laureati, di età compresa fra i 18 e i 35 anni.