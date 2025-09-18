Perugina lancia il Bacio in versione rotonda: come sono le Perle

In un periodo in cui le grandi aziende alimentari cercano di rafforzare le loro quote di mercato presentando nuovi prodotti affidandosi alla forza propulsiva dei loro marchi più illustri e riconosciuti -vedi Ferrero con Nutella, o Barilla con Pan di Stelle– anche Perugina tenta l’operazione scommettendo sulla notorietà del suo prodotto più celebre, i Baci.

Sono infatti state presentate le Perle, nuovo formato dei famosi cioccolatini alla nocciola che, con qualche opportuna modifica, promettono, almeno nelle intenzioni dell’azienda, di creare nuovi momenti di consumo per un prodotto che esiste ormai da più di un secolo.

Le nuove Perle di Baci Perugina

La prima differenza salta subito all’occhio: fedeli al loro nome queste nuove praline sono perfettamente sferiche, senza la classica “punta” dei Baci che racchiude la nocciola intera, e sono ripiene della classica crema al gianduia della casa arricchita di granella di nocciole. All’esterno, due motivi decorativi diversi, a strisce o a stelle.

Se l’idea di un cioccolatino rotondo ripieno di una crema “scioglievole” non vi sembra nuova, probabilmente siete dei golosoni, e ci avete azzeccato: il piano di Perugina è chiaramente quello di sdoganare il più possibile i Baci dal concetto di omaggio romantico o legato alla festività, orientandosi verso un consumo più “personale” e quotidiano. E quale miglior esempio da seguire del Lindor, uno dei cioccolatini maggiormente di maggior successo commerciale?

Vedremo se questa ispirazione funzionerà o si rivelerà un’arma a doppio taglio, nel frattempo Perugina sembra credere molto nel progetto, uscendo già con una gamma di due prodotti, una versione ricoperta di cioccolato al latte, e poi con una referenza più simile al Bacio classico, in cui la copertura è a base del cioccolato fondente “Luisa”, dalla ricetta della casa scritta dalla fondatrice Luisa Spagnoli.

Fu proprio lei, nel 1922, a creare un nuovo cioccolatino riutilizzando scarti di cacao e granella di nocciole, chiamandolo “Cazzotto”: l’amministratore dell’azienda, Giovanni Buitoni, suggerì di dar loro un nome meno aggressivo, e nacquero i Baci. Il resto, come si dice, è storia, e a quanto pare continua ancora adesso.

Baci Perle Fondente Luisa e Baci Perle Delizia al Latte sono disponibili nel formato sacchetto da condivisione da 154g al prezzo consigliato al pubblico di 5,29€.