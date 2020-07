Pesca: misure di sostegno anche per i pescatori autonomi

Teresa Bellanova ha annunciato nuove misure di sostegno per il settore della pesca che andranno anche ai pescatori autonomi, finora purtroppo rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali e da tutti gli interventi messi in campo dal Ministero del Lavoro per aiutare i lavoratori alle prese con gli effetti del lockdown.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha annunciato di aver destinato 20 milioni di euro al settore della pesca e alle persone in esso impegnate, ma non solo: nel nuovo decreto che verrà votato in Parlamento ci sono 4 milioni di euro aggiuntivi per i pescatori autonomi.

Si tratta di risorse provenienti direttamente dal Ministero dell’Agricoltura. Bellanova ha tenuto a sottolineare che il suo ministero ha deciso di stanziare questi fondi anche se, tecnicamente, non erano politiche di loro competenza. E questo perché hanno ritenuto che i pescatori autonomi avessero anche loro il diritto di vedersi riconosciuto un reddito di sostegno in un momento in cui il loro lavoro è stato bloccato.

Bellanova, che ha da poco stanziato 2 milioni di euro per il settore dell’apicoltura, ha precisato che i pescatori autonomi avranno diritto a 950 euro a testa. Il tutto è stato dichiarato ai giornalisti da Teresa Bellavonva a Barletta: qui il ministro si trovava alle prese con la presenzazione della candidatura alla presidenza della regione Puglia di Ivan Scalfarotto.